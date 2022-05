En 2022 : Un quatrième journaliste tué par balle au Honduras

Un journaliste est mort dimanche au Honduras quelques jours après avoir été blessé par balle, le quatrième tué cette année et le 97e depuis 2001, a annoncé une organisation de défense de la liberté d’expression.

Le Honduras est l'un des pays les plus dangereux pour cette profession en Amérique latine.

Avila était journaliste et caméraman pour la chaîne de télévision et de radio Metro de la ville de Choluteca, à 85 km au sud de la capitale. «Le matin du 26 mai, il se rendait de Santa Cruz à son travail, à Choluteca, et là, il a été approché par des inconnus qui lui ont tiré dessus de très près», a-t-elle ajouté.