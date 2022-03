Nouveauté en Australie : Un questionnaire pour lutter contre le dopage

Le Comité olympique australien (AOC) a annoncé samedi avoir obligé athlètes et officiels du pays à répondre à des questions de l'Agence antidopage australienne (ASADA).

Pour l'AOC, athlètes et officiels doivent coopérer pleinement avec l'ASADA même si cela doit les exposer à des sanctions. «Pour être clair, un refus de coopérer avec l'ASADA pourra entraîner l'éviction d'un athlète ou d'un officiel de l'équipe olympique», a déclaré le président de l'AOC John Coates dans un communiqué. M. Coates a également appelé les membres des Fédérations sportives et autres instituts et académies sportives du pays à renforcer leur politique et leurs règles antidopage.