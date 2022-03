Festival de buts : Un quintuplé de Falcao assomme La Corogne

L'avant-centre colombien de l'Atletico Madrid a signé dimanche un quintuplé contre La Corogne à domicile (victoire 6-0), performance qui ne s'était plus produite depuis 2002!

Falcao (26 ans), sur les tablettes de tous les grands clubs européens à l'approche du mercato, a ainsi encore une fois démontré toute sa science du but et son efficacité. Costa a ouvert la marque à la 23e, avant les buts de Falcao inscrits aux 28e, 42e, 64e (penalty), 68e et 71e. Le Colombien s'est hissé au 2e rang du classement des buteurs du championnat avec 16 réussites, devant Cristiano Ronaldo (Por/Real Madrid/13), mais encore derrière Lionel Messi (Arg/Barcelone/21).