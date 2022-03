Casawi : Un rappeur du Luxembourg a vécu l'enfer de la rue

Après des années de galère entre toxicomanie et sans-abrisme, le jeune rappeur du Luxembourg Casawi veut renaître de ses cendres.

À l’aise dans les sons afro-trap ou électros, le rappeur Casawi dit avoir déjà plus d’une cinquantaine de morceaux en réserve.

«Fast Go», son titre dont le clip a été vu plus de 36 000 fois sur YouTube, est porté par un refrain qui vous reste en tête. Estival et mélodique, le morceau de Casawi sorti au printemps dernier est l’hymne d’un artiste de 27 ans qui est né et a grandi au Luxembourg, qui veut aller vite et rattraper le temps perdu.

Car la galère, le rappeur d’origine belgo-marocaine l’a connue pendant cinq ans. Après les études, il fréquente les mauvaises personnes, tombe dans les drogues dures et dort dans la rue. «J’avais perdu mon âme, j’étais comme un zombie», raconte Casawi. «Mais ma mère et Dieu m’ont aidé, et ma passion pour la musique m’a sauvé. Elle a été ma thérapie», confie-t-il.

Désormais, il se consacre au rap et a signé avec un manager. L’artiste du Luxembourg scrute les rappeurs américains, fait ses maquettes et crée ses mélodies, sur lesquelles il s’appuie pour les textes. «J’aime m’instruire et m’améliorer, raconter des histoires et utiliser les vertus de la langue française», explique Casawi. Le rappeur a dévoilé mardi «NRV», le clip de son nouveau morceau. Quatre freestyles et des singles surprises sont déjà programmés, avant un premier album, enregistré à Paris, prévu pour la fin de l'année.