Etats-Unis: Un rappeur virtuel sort un single sur une major

États-Unis : Un rappeur virtuel sort un single sur une major

Le monde virtuel se confond de plus en plus avec le monde réel. Dernier exemple en date, celui de FN Meka. Ce rappeur n’existe que dans le monde virtuel et, pourtant, il a publié un single bien réel, «Florida Water», dimanche dernier. De surcroît, cet artiste a «signé» un contrat avec Capitol Records, label appartenant à la major Universal.

L’histoire de FN Meka commence d’abord sur les réseaux sociaux où il se présente comme un «robot rappeur qui n’est pas accepté dans ce monde». Sur TikTok , il est suivi par plus de 10 millions de personnes. Voilà qui a titillé la curiosité de Capitol Records. Selon la maison de disques américaine, FN Meka est le premier «être virtuel» de la plateforme chinoise avec ses vidéos qui ont été vues plus d’un millard de fois.

Intelligence artificielle

De plus, c’est la première fois qu’un «artiste en réalité augmentée signe un contrat avec un label d’importance». «Il a déjà dévoilé plusieurs titres. «Florida Water» a été réalisé en collaboration avec l’influenceur «Fortnite» Clix et le rappeur Gunna. Pour créer ces morceaux, FN Meka est basé sur une intelligence artificielle qui analyse les tendances musicales et en découle des paroles et des mélodies. En ce qui est de la voix, c’est une vraie personne qui s’en charge», détaille le site Mouv.fr.