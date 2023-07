Rapport de l'Autorité de la concurrence: Les artisans paient-ils trop mal leurs salariés? Faux, rétorque la profession

L'ancien Conseil de la concurrence écrit qu'il n'est «pas exclu» que le manque de main d’œuvre dans le secteur résulte d’une concertation entre employeurs pour maintenir des bas salaires et rendre l’embauche moins attractive. Cela «serait susceptible de diminuer les possibilités de construction et donc le nombre de nouveaux logements construits (effet volume négatif) tout en augmentant leur prix de vente (effet prix positif)», ajoute-t-il.

Les salaires «ne sont pas si bas que cela»

En outre, il estime que les salaires «ne sont pas si bas que cela». «Nous avons une convention collective qui fixe un salaire tarifaire entre 15 et 24 euros de l'heure, développe Patrick Koehnen. Un ouvrier non qualifié touche par exmple en théorie 15,65 euros de l'heure. En sachant que le salaires réels sont plus élevés».