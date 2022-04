Dans l'hémisphère nord : Un rare alignement de quatre planètes visible ce dimanche

LUXEMBOURG/MONDE – Déjà visibles dans le ciel depuis le début du mois, Vénus, Mars et Saturne seront rejointes par Jupiter dimanche, pour former un parfait alignement vu depuis l’hémisphère nord.

Les planètes seront parfaitement alignées, ce dimanche de Pâques, et ce n’est pas une métaphore. Il faudra toutefois être matinal pour pouvoir observer le parfait alignement entre Vénus, Mars, Saturne et Jupiter. Selon FuturaSciences, le meilleur créneau pour observer ce phénomène, uniquement visible depuis l’hémisphère nord, sera de 5h30 à 6h30 du matin. De bon augure pour les passionnés d’astronomie: le ciel sera dégagé et le spectacle sera visible à l’œil nu.