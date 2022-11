Paris : Un rat sort de sa manche en pleine interview

La prolifération des rats est un problème de longue date dans la capitale française. Illustration avec cette scène surréaliste à la sortie du métro, à Boulogne-Billancourt (92), tout près de Paris. Alors qu'elle était interviewée et filmée par CNews, une passante a senti quelque chose bouger près de son corps.

«Qu'est ce qui me gratte?», s'est-elle demandé en enlevant son manteau avant de constater avec stupeur, devant les caméras, qu'un rat venait de sortir de sa manche pour tomber dans son sac. L'animal a ensuite pris la fuite.

Suite à cette scène peu commune, journalistes et personnalités politiques, surtout d'extrême droite, en ont profité pour taper sur l'actuelle maire de Paris Anne Hidalgo (PS), la jugeant responsable du manque d'hygiène et de propreté dans la plus grande ville de France.