Luxembourg : Un rebond du Covid-19, alerte pour les seniors

LUXEMBOURG – Un temps disparu des radars, le Covid-19 rebondit au Luxembourg, d'après les chiffres fournis mercredi. L'augmentation du taux d'incidence chez les plus âgés interpelle.

Passé au second plan depuis plusieurs mois, l'épidémie de Covid-19 ne s'est pas interrompue pour autant. Si l'été a été plutôt calme en la matière, le retour de vacances est marqué par un léger rebond, selon les statistiques fournies par le ministère de la Santé mercredi. 999 nouveaux cas (+31%) et 423 réinfections (+32%) ont été recensés entre le 12 et le 18 septembre.