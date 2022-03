Au Luxembourg : Un record dans l’immobilier d’entreprise

LUXEMBOURG - Les institutions européennes ont largement contribué au dynamisme de l’immobilier d’entreprise dans le pays.

Aucune «méga-transaction» à plus de 150 millions d’euros n’ayant été recensée, le marché immobilier de l’investissement a reculé sur un an: un volume total de 1,25 milliard d’euros a été enregistré en 2021 (-6%), calcule JLL. Les transactions visant à redonner de la valeur à un bien avant location sont passées de 17 à 42% sur un an, se rapprochant de celles portant sur des immeubles de première qualité dont la part est passée de 69 à 45% entre 2020 et 2021.