Un record, un doublé: Ronaldo est en forme avant le Luxembourg

Deux explosions de joie après un doublé contre le Liechtenstein. Non, Cristiano Ronaldo n'est pas rassasié, malgré son départ en Arabie saoudite. Près de vingt ans après sa première sélection, la superstar du football a battu le record de sélections tous pays confondus (197) et ajouté deux buts supplémentaires à son total faramineux (120), lors de la victoire du Portugal (4-0).

Le premier est un pénalty, le second un superbe coup franc tiré en force aux vingt mètres. Mais le quintuple Ballon d'or ne compte pas s'arrêter là. Si d'aucuns s'interrogent sur le choix du nouveau sélectionneur Roberto Martínez de rappeler la légende, malgré la nécessité pour une jeune génération pétrie de talent de s'émanciper, Ronaldo a prouvé qu'il pouvait encore marquer des buts. Même si la valeur sportive de l'adversaire tend à relativiser ce constat.

Autant dire que son deuxième match post-Coupe du monde contre les Roud Léiwen au stade de Luxembourg, dimanche (20h45), sera scruté de près. Pour la petite histoire, la sélection du Grand-Duché est celle que CR7 a le plus affrontée, et contre laquelle il a le plus marqué (9 buts).