Finance mondiale: Un regain de tensions sur les banques refait vaciller les Bourses

Côté banques, la Deutsche Bank figurait parmi les plus touchées, avec une chute de 8,5%, après s’être enfoncée de plus de 13% en cours de séance. A Zurich, l’action Credit Suisse a lâché 5,19% et UBS 3,55%. D’après le média économique Bloomberg, ces banques feraient partie de celles soupçonnées par la justice américaine d’avoir aidé des oligarques russes à contourner les sanctions occidentales. Contactées par l’AFP, Credit Suisse n’a pas souhaité commenter l’information et UBS n’a pas répondu.