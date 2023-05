Un registre destiné à «faire le ménage» sur les logements

L’une des grandes lois sur le logement prévues cette année concerne la création du Registre national des logements abordables (Renla), présenté jeudi lors des Assises du logement. «Une fois la loi votée, il faudra regarder le plus vite possible avec les bailleurs pour les enregistrer dans le Renla, afin d’avoir les données concernant les locataires», explique Romain Estgen, chef du projet Renla au ministère du Logement.

Des critiques

Romain Estgen ne voit que des avantages. «Au lieu d’apporter les documents à six bailleurs lors de chaque révision, il ne faudra monter les dossiers qu’une seule fois». Les critères d’attribution des logements abordables seront «uniformisés et basés sur des preuves objectives, par exemple la résiliation de bail».

Cependant, des critiques se sont fait entendre. «Les communes sont coupées de leur autonomie, comme avec le Pacte logement 2.0. Leurs avis ne sont pas demandés et les critiques ne sont pas prises en compte», déplore Marc Lies (CSV), bourgmestre d’Hesperange. Il reconnaît le maintien d’aides de l’État, mais rappelle que «les communes ont jusqu’à présent pu, avec les offices sociaux, gérer leurs logements et toucher des loyers, ce qui ne sera plus le cas». Henri Kox (Déi Gréng), ministre du Logement, loue un registre «attendu depuis au moins 15 ans» et la création de «critères équitables» au lieu de «30, 40 ou 50 conventions personnalisées».