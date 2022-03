En Suisse – Un reportage sur les Russes à Saint-Moritz fait scandale

La construction du reportage n’a pas plus aux autorités de la commune grisonne. Reuters

«Nous sommes sans voix face à cette émission»: le porte-parole de la commune de Saint-Moritz, en Suisse, a confirmé au SonntagsBlick qu’une plainte a été déposée devant l’office de médiation de la télévision après la diffusion, le 23 mars, d’un reportage sur les oligarques russes en Suisse. La séquence se focalise notamment sur la station de Saint-Moritz, donc, qui serait l’hôte du domicile d’un des Russes visés par les sanctions suisses.

Ce qui dérange les autorités communales, c’est l’utilisation, dans le reportage, de nombreuses images d’archives. On y voit de fastueuses fêtes organisées par des Russes à Saint-Moritz: boissons, caviar, luxe, tout y est. Sauf que la séquence date de 2011. On y remontre aussi une interview de la cheffe de l’office du tourisme de la station, qui dresse des louanges sur les hôtes russes. Sauf que cette dernière n’est plus en poste depuis cinq ans.

Russes pas si nombreux

Cette image très accueillante envers les Russes et la construction du reportage ont déplu. Les images feraient croire que l’heure est aujourd’hui à la fête dans la station grisonne alors que la guerre en Ukraine fait rage. De plus, la commune estime que dépeindre Saint-Moritz comme accueillant un grand nombre de Russes est trompeur. «En février, nous avons quatre fois plus de touristes brésiliens que de touristes russes», dit le porte-parole de la commune. Les Russes, eux, ne représenteraient que 3% des nuitées enregistrées dans la station.