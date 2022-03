Un reporter américain enlevé par les talibans s’est échappé

Un reporter du New York Times, enlevé par les talibans à Kaboul et retenu en otage dans les montagnes du Pakistan, a réussi à s’échapper avec un collègue et à regagner la liberté.

David Rohde. ap

David Rohde avait été enlevé aux environs de Kaboul le 10 novembre avec un journaliste local, Tahir Ludin.