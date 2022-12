En Allemagne : Un réseau armé voulait attaquer le Parlement

«Moyens militaires»

Fondé «au plus tard fin 2021», le groupuscule avait «pour objectif de venir à bout de l'ordre étatique existant en Allemagne», un projet ne pouvant être réalisé «que par l'utilisation de moyens militaires et de la violence contre les représentants de l'Etat».

«Un nouveau niveau»

Quelque 3 000 membres des forces de l'ordre ont été mobilisés et plus de 130 perquisitions ont été effectuées dans ce que les médias ont décrit comme la plus importante opération policière de ce type jamais réalisée en Allemagne. Le président allemand, Frank-Walter Steinmeier, s'est dit «profondément inquiet» face à ce complot, estimant qu'un «nouveau niveau» avait été atteint. Sont cités par la justice en tant que meneurs présumés: «Henri XIII P. R.» et «Rüdiger v. P.».