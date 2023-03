En Belgique: Un réseau de trafic de drogue démantelé en Wallonie

Plus de 160 policiers ont participé au coup de filet de lundi, en Wallonie, conclusion d'une enquête menée par la Police judiciaire fédérale de Liège pendant plus de deux ans, rapportent ce mardi les médias belges. Ainsi, 21 perquisitions ont été menées dans diverses villes, de Liège à Houffalize, en passant par Seraing, Jemeppe ou encore Verviers et Marche-en-Famenne. Les policiers ont interpellé 18 suspects, soupçonnés de participer à un trafic de cocaïne et de cannabis lié à la mafia albanaise.

Le trafic courait depuis au moins 4 ans, selon les premiers éléments de l'enquête. L'organisation utilisait des GSM cryptés et était active sur toute l'agglomération liégeoise et dans la province du Luxembourg belge, notamment à Marche-en-Famenne et Houffalize. Les trafiquants s'approvisionnaient à Anvers et au Pays-Bas avant de faire circuler la drogue.

600 plants de cannabis à Verviers

Outre les arrestations, les perquisitions ont permis la saisie de 800 grammes de cocaïne et des produits de coupe dans un «atelier» de drogue, mais aussi des dizaines de boulettes de cocaïne cachées dans plusieurs véhicules et à différentes adresses, du matériel de conditionnement, 600 plants de cannabis dans une plantation à Verviers ou encore 33 véhicules, dont une dizaine au nom du suspect, évalués autour de 300 000 euros.

Plus de 30 000 euros en cash, des articles de luxe comme une Rolex et de la maroquinerie Vuitton ou encore des faux papiers ont aussi été retrouvés. Cinq des suspects arrêtés ont été placés sous mandat d'arrêt lundi après audition. Six autres doivent être présentés ce mardi au magistrat instructeur.