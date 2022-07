43 kilos de marijuana : Un réseau de trafiquants de drogue arrêté au Luxembourg

Des enquêteurs ont réussi en mai à frapper un réseau de trafiquants de drogue, ont expliqué mercredi le parquet et la police de Wuppertal dans un communiqué commun. Trois prévenus faisaient l'objet d'une enquête depuis l'année dernière dans le cadre d'une procédure «EncroChat». Ils étaient soupçonnés de faire passer de la marijuana à grande échelle d'Espagne vers l'Allemagne, via la France, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas.