Nouveau: Un réseau social pour connecter les 128 000 habitants de Luxembourg-Ville

À défaut d'aller sonner chez eux, discutez avec vos voisins via l'application Hoplr! La plateforme est désormais accessible pour les 24 quartiers de Luxembourg-Ville, annonce la commune, ce vendredi. L'appli va permettre aux 128 000 habitants «d’entrer en contact et de communiquer gratuitement». Le service a déjà été lancé à Strassen, l'an dernier.

Un partenariat a été conclu entre la Ville de Luxembourg et Hoplr, né en 2014 en Belgique et aux Pays-Bas, dans le but de «faciliter l’échange et l’entraide entre les résidents d’un quartier». Pour le prêt de matériel, par exemple, ou tout autre service du quotidien. Pour faire avancer la vie de quartier et l'annonce d'événements, aussi. Ambitieuse, la capitale espère que l'outil pourra valoriser «le capital social» de chaque quartier, pour une vie locale «plus solidaire, durable et inclusive».