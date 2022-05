Au Luxembourg : Un résident de Kayl est porté disparu

KAYL – Un homme de 32 ans a disparu depuis samedi, note la police. Son dernier lieu de résidence connu était Kayl.

Selon les dernières informations, le disparu porte un pantalon de jogging noir, un sweat-shirt et des chaussures noires ou brunes. Il mesure environ 1,93 cm, est de corpulence mince, a les cheveux et les yeux brun foncé et portait un sac à dos noir.