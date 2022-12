LUXEMBOURG : Un résident du Luxembourg condamné à mort en Iran

«Un résident du Luxembourg aurait été, selon les informations disponibles, arrêté et condamné à la peine capitale», écrit ce jeudi soir le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Le ministre Jean Asselborn a téléphoné, ce jeudi matin, à son homologue iranien, Hossein Amir Abdollahian, pour évoquer le dossier et la situation en Iran, secoué depuis quelques mois par des manifestations durement réprimées.

Contacté, le ministère refuse d'en dire plus sur le résident condamné. Le Luxembourg «fait tout ce qui est en son pouvoir pour se battre pour le droit de manifester et le respect des droits de l'homme» et continue à travailler sur ce dossier hautement sensible, explique un porte-parole. Si, dans son communiqué, le ministère luxembourgeois utilise le conditionnel pour évoquer les faits, une source bien renseignée confirmait jeudi à L’essentiel cette information.

«Marchandage»

Ardavan Fatholahzadeh, avocat et membre du Comité pour la défense des droits de l'Homme en Iran, composé principalement de juristes, rappelle la volonté du Comité de réunir toutes les sensibilités politiques pour «installer l'état de droit» en Iran et y faire respecter les droits de l'homme. Il alerte aussi sur les conditions d'arrestation et de détention des détenus politiques dans le pays. Si le Comité ignorait la condamnation d'un résident du Luxembourg, il va échanger avec le ministère et avec des collègues en Iran. Ces arrestations constituent «simplement des mesures de représailles et un moyen de se servir d'une monnaie d'échange. Les autorités iraniennes ont toujours fonctionné de cette manière. Le marchandage, c'est leur méthode».