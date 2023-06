Au Luxembourg: Un résident sur 5 préfère acheter de la contrefaçon

Un chiffre légèrement au-dessus de la moyenne de l’UE, située à 83%. C’est le résultat d’une étude sur la perception, la sensibilisation et le comportement des citoyens qui permet de mettre en exergue quelques données sur le pays, notamment sur son rapport à la contrefaçon et au piratage en ligne.

Si plus de 80% des résidents estiment que l’achat de produits contrefaits favorise le comportement non éthique, soutient les organisations criminelles et pénalise les emplois, 19% admettent avoir acheté intentionnellement de la contrefaçon au cours des douze derniers mois (13% pour la moyenne de l’UE).