Au Luxembourg : Un résident sur cinq a déjà investi dans la «finance durable»

Pour rappel, la finance durable désigne des pratiques de la finance qui prennent en compte des critères extra financiers comme l’environnement ou le social. Elle est désignée comme un levier pour la transformation des sociétés et de l’économie vers une économie plus durable. Elle regroupe l'investissement vert (Investissement destiné à favoriser la transition énergétique comme les obligations vertes et les fonds verts), l’investissement socialement responsable (ISR), la finance solidaire et le microcrédit.