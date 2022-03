Selon le Statec : Un résident sur trois a déjà été victime de violence physique

LUXEMBOURG – Plus de 32% de la population a indiqué avoir été victime de violence physique au cours de sa vie. Près de la moitié a souffert de violence psychologique.

Un tiers des résidents ont déjà subi la violence physique.

«Pendant longtemps, les victimes sont restées plus ou moins invisibles dans les discours publics sur la violence», écrit le Statec en préambule de son analyse. «Dans les statistiques de la police et de la justice et en criminologie classique, l’auteur (présumé) du délit est souvent le principal centre d’intérêt». Mais les temps changent et l’institut s’est penché sur la question dans une vaste enquête sur la sécurité.

Il en ressort que 32,2% des quelque 5 700 personnes interrogées ont indiqué avoir subi de la violence physique au cours de leur vie. Une agression qui peut aller de la bousculade appuyée, la gifle à l’étranglement, et l’attaque avec une arme. La violence a été aussi psychologique pour près de la moitié de la population (47,9%) et prend la forme de harcèlement moral ou sexuel, de «stalking» (être poursuivi) ou d’emprise relationnelle dans le couple. 17% ont également été victimes de violence sexuelle.

Le Statec note que les chiffres ont augmenté par rapport à la dernière enquête en 2013. «Ce résultat pourrait traduire une augmentation de la violence dans la société» mais «il ne faut pas exclure que les discours contemporains autour de la violence sexuelle (p. ex. autour du mouvement #metoo) aient dans une certaine mesure libéré la parole sur ce sujet». Ainsi, la violence, en général, et la violence sexuelle, en particulier, sont reconnues et nommées comme telles. Au cours de sa vie, plus d’une femme sur dix (12%) a connu un viol ou une tentative de viol et près de 20% ont subi des attouchements non consentis.

Qu'elle soit physique, sexuelle ou psychologique, la violence touche principalement les plus jeunes. Parmi les 16-24 ans, près d’un jeune sur trois a subi une agression physique au cours des cinq dernières années, et presque un jeune sur deux a subi du harcèlement moral ou sexuel ou une autre forme de violence psychologique. Humilier, rabaisser quelqu’un devant des autres personnes ou encore diffuser des commentaires, des photos, des vidéos dégradantes sur quelqu’un sur les réseaux sociaux peuvent entrer dans le champ des violences psychologiques.

Les hommes et les femmes semblent touchés de façon équivalente par la violence physique (13% et 12%) sauf que les statistiques ne traduisent pas la répétition des actes de violence. «Alors que les femmes sont plus souvent attaquées dans leur entourage personnel et donc exposées à un risque plus élevé de répétition d’un même crime, les hommes sont plus souvent agressés par des inconnus».

Une violence mieux nommée

Le Statec a également remarqué que les personnes nées au Luxembourg se disent plus victimes que les immigrants. Selon lui, il s’agit sans doute du signe d’une perception plus sensible de la violence. «Pour pouvoir nommer et communiquer des expériences de violence en tant que telles, il faut un climat social qui permette de tels discours. Une partie des répondants pourrait provenir de sociétés où ce n’est pas (encore) le cas».

L’enquête révèle par ailleurs que les violences sexuelles ne connaissent pas de différences selon les différents niveaux d’éducation. Toutefois il y a une corrélation quand il s’agit de violence psychologique. Soit parce que les personnes avec un diplôme élevé sont plus susceptibles de se trouver dans des contextes où le harcèlement est plus fréquent, soit parce que ce type de comportement est mieux reconnu et donc mieux nommé et communiqué dans ces milieux.