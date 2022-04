Eurobaromètre - Un résident sur trois voudrait sortir le Luxembourg de l'UE

Au Luxembourg, on aime l'euro

Les habitants du Luxembourg aiment l'euro. 87% des résidents soutiennent l'union économique et monétaire européenne, nettement plus que la moyenne de l'UE (69%). Un chiffre qui place le Luxembourg en 4e position derrière l'Irlande (90%), l'Estonie (90%) et la Slovénie (88%). Belges (85%) et Allemands (83%) sont plus convaincus que les Français (69%). Depuis son introduction il y a 20 ans, l'euro a eu un impact positif sur l'économie luxembourgeoise pour 75% des répondants et sur l'économie européenne pour 69% d'entre eux. Au niveau UE27, seul 53% des sondés pensent que l'euro a été une bonne chose pour l'économie de leur pays.