Un responsable de Freddie Mac se suicide

Un haut responsable de l'organisme de refinancement hypothécaire américain, victime de la crise du crédit, a été retrouvé mort mercredi à son domicile près de Washington.

David Kellermann, directeur financier et vice-président de Freddie Mac, a été découvert par son épouse dans sa maison de Vienna (Virginie), a indiqué une porte-parole de la police, Shelley Broderick. «Son décès fait l'objet d'une enquête (...) et il n'y a pas de signe d'agression», a-t-elle dit.

Citant une autre porte-parole de la police, la radio locale WTOP avait indiqué plus tôt dans la journée que la police avait été appelée par la famille vers 5h du matin, pour «enquêter sur ce qui semble être un suicide». Mme Broderick n'a pas commenté ces déclarations.

Le directeur général par intérim de Freddie Mac, John Koskinen, a qualifié la mort de David Kellermann «de terrible tragédie personnelle». «David était l'ami d'un grand nombre de personnes au sein de la famille Freddie Mac et nous pleurons sa mort», a dit M. Koskinen dans un communiqué. «Son extraordinaire éthique au travail et son intégrité ont inspiré tous ceux qui ont travaillé avec lui. Mais il restera surtout dans les mémoires pour son affabilité, sa chaleur personnelle, son sens de l'humour et son esprit vif», ajoute le communiqué.