En Belgique : Un restaurant italien fait le buzz en servant des pâtes... dans un verre

Un restaurateur près de Gand a décidé d'innover en termes de présentation des sacro-saintes pastas et cela fait beaucoup parler.

«La Siciliana» fait le buzz sur TikTok: une des vidéos postées le 12 février dernier par le restaurant italien situé près de Gand compte plus de 16 millions de vues! La raison? L'établissement innove et propose de vous servir vos pâtes... dans un verre à vin. Le serveur apporte votre commande et «décloche» devant vous, jetant ensuite le parmesan dans l'assiette.