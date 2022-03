Nouvel album : Un retour ensoleillé pour The Last Shadow Puppets

Le duo britannique revient avec «Everything You’ve Come to Expect», un second album majestueux.

Ces deux-là sont si brillants qu’ils en deviendraient presque énervants. En 2008, Alex Turner (Arctic Monkeys) et Miles Kane (The Rascals), 22 ans chacun à l’époque, dévoilent «The Age of the Understatement», disque sublime de pop orchestrée aux allures de classique instantané. Huit ans plus tard, les deux compères se replongent dans cette parenthèse lumineuse, en marge de leur groupe et carrière solo.

Et c’est sous le soleil californien, où Alex Turner a élu domicile depuis trois ans, que les deux crooners sexy, coupes fifties et costumes impeccables, sont allés chercher l’inspiration. Et ce nouveau projet du supergroupe n’en manque pas.

On retrouve avec bonheur ces cordes majestueuses, empruntées aux sixties de Burt Bacharach et Scott Walker. («Aviation»). La pop orchestrée des inséparables Britanniques se fait également ici plus langoureuse et sensuelle, sur «Everything You’ve Come to Expect» et «Miracle Aligner». Et le duo de marionnettistes nous offre même une dose de frissons sur «Bad Habits». Impossible d’attendre huit ans supplémentaires pour de nouvelles aventures.