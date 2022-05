Carnet noir : Un riche influenceur meurt d’un cancer à 25 ans

Yacine, connu sous le nom de «Baby Driver» sur les réseaux sociaux, a été emporté par la maladie.

Sa famille a annoncé la douloureuse nouvelle ce lundi sur Instagram, quelques jours après avoir partagé que le jeune homme souffrait d’un cancer qui l’emportait «petit à petit»: «Yacine nous a quittés… Merci de continuer à respecter son intimité et celle sa famille en ce moment de deuil. Les questions intrusives et la recherche de détails sont malvenues.»

Révélé sur Snapchat, l’influenceur d’origine algérienne, était suivi par plus de 150 000 personnes sur Instagram. Admiré, selon ses fans, pour son «humour» et «sa générosité envers les démunis», il menait la grande vie, notamment à Dubaï, grâce aux paris sportifs, relate Le Parisien. Il s’affichait régulièrement et fièrement aux côtés de bolides de luxe. Depuis son décès, toutes ses photos ont été effacées.