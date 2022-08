En Inde : Un «Robin des Bois» indien arrêté à Delhi

Wasim Akram, 27 ans, alias «Lambu» («Le Grand»), et son gang cambriolaient «de grandes maisons dans les quartiers chics de Delhi», dérobant argent et bijoux, puis redistribuaient une partie du butin à des personnes démunies, a indiqué lundi la police. «Grâce à cette particularité, il s'est attaché de nombreux adeptes dans la région. Ces sources lui livraient des informations instantanées sur les déplacements de la police afin de lui permettre de s'enfuir», a expliqué la police de Delhi dans un communiqué dimanche.

Ce «fugitif notoire» changeait constamment de planque et en avait dans plusieurs États indiens, selon le communiqué. Avec quelque 160 crimes présumés à son actif, dont des vols, des viols et des tentatives de meurtre, une cellule spéciale de la police était à ses trousses depuis quatre mois avant de parvenir à le coincer vendredi. «Une équipe dirigée par (l'inspecteur) Shiv Kumar a été composée pour lui tendre un piège près de la gare d'Anand Vihar, où Wasim a été capturé», précise le communiqué de la police. «Un pistolet à un coup et trois balles ont été retrouvés en sa possession au moment de l'arrestation»