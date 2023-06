New York: Un rubis géant adjugé pour 34,8 millions

Un rubis géant de 55,22 carats, baptisé Estrela de Fura, le plus gros jamais mis aux enchères, a été vendu jeudi à New York pour 34,8 millions de dollars, un record pour cette pierre, a annoncé la société Sotheby’s. Taillé et façonné dans une pierre brute de 101 carats découverte en septembre dans une mine de Montepeuz, au Mozambique, exploitée par la société Fura Gems, le bijou faisait figure de vedette lors de cette vente de joaillerie qui comportait 100 lots.