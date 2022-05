En France : Un rugbyman pro se tue en sautant d'un pont

Kelly Meafua, troisième ligne samoan de Montauban, s'est tué dans la nuit de vendredi à samedi après avoir sauté dans le Tarn depuis un pont, a annoncé samedi dans un communiqué le club de Pro D2.

«Tout le club de l'USM Sapiac est choqué par ce drame et a une pensée pour son épouse, ses enfants, ses coéquipiers et plus généralement tous les amoureux du club», a-t-il écrit. «Kelly était un joueur très apprécié de tous, sa joie de vivre était communicative et rayonnante. Nous avons aujourd'hui perdu un joueur, un ami, un frère».