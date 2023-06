Océan Arctique : Un Russe secouru par un hélicoptère norvégien près du pôle Nord

Embarqué sur un navire scientifique au nord de l’archipel du Svalbard, l’homme a dû être évacué lors d’un vol de plus de 1 800 km. Un sauvetage épique possible grâce à un accord entre Oslo et Moscou.