Trafic ferroviaire : Un «sabotage» a paralysé tous les trains dans le nord de l'Allemagne

L'incident a notamment entraîné une interruption des liaisons entre Berlin et certaines régions de l'ouest et du nord du pays comme le Schleswig-Holstein, les villes de Hambourg et Brême ou encore la Basse-Saxe et une partie de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie. La liaison Berlin-Amsterdam avait aussi été suspendue.