Messageries Paul Kraus : Un salarié sur trois licencié chez MPK

LUXEMBOURG – Vendredi avait lieu la première réunion pour discuter du plan social au sein de l'entreprise. Premier hic, les dirigeants avaient annoncé le licenciement d’un quart des salariés mais c’est en fait une personne sur trois qui devra partir.

Outre sur ses querelles de chiffres, les discussions ont tourné autour du reclassement des 35 personnes, licenciées à cause d’une nécessaire modernisation et informatisation de MPK. «C’est aussi aux patrons à décrocher leur téléphone pour trouver des solutions, les syndicats feront leur travail mais les dirigeants peuvent aussi faire fonctionner leurs contacts afin de trouver des solutions pour des salariés qui, pour la plupart, ont plus de 40 ans», explique André Sowa de l’OGBL. Ainsi la Confédération Luxembourgeoise du Commerce (CLC) a été appelée à la rescousse pour essayer de trouver des postes.