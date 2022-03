Au Luxembourg : Un salarié touche en moyenne 38,10 euros de l'heure

LUXEMBOURG - Le travailleur du Luxembourg est l'un des plus chers de l'Union européenne.

Le salarié luxembourgeois est l'un des plus coûteux de l'UE.

Au Luxembourg, en 2021, un employeur a déboursé en moyenne 43 euros par heure travaillée, selon des chiffres dévoilés lundi par Eurostat. Le Grand-Duché est ainsi l'un des plus onéreux en la matière, juste derrière le Danemark (46,9 euros) et devant la Belgique (41,6 euros). La France et l'Allemagne pointent respectivement à la 5e et 7e place (37,9 et 37,2 euros) quand la moyenne de l'UE se situe à 29,1 euros.

À noter que c'est au Luxembourg que les coûts non salariaux (essentiellement les cotisations sociales à la charge de l’employeur) sont les plus bas puisqu'ils ne pèsent que 11,1% du total contre 24,6% au niveau européen. Cela signifie que sur les 43 euros payés par l'employeur, 38,10 euros vont directement dans la poche du salarié, en salaires et traitements.

Des disparités selon les secteurs

Deux pays affichent des coûts horaires de moins de 10 euros: la Bulgarie (7 euros) et la Roumanie (8,5 euros). À noter que si ce coût reste très bas en Lituanie (11,3 euros), c'est le pays qui a enregistré la plus forte hausse en 2021 (+12,5%) devant l'Estonie (+6,5%), Chypre et la Slovénie (+6,2%). Au Luxembourg, la hausse n'a été que de 1,9%. En presque dix ans, le coût horaire a toutefois grimpé de près de 22% (contre 19% au niveau européen).

Le coût horaire est évidemment très différent selon les secteurs: il est ainsi de 77,3 euros dans le secteur financier, soit plus de trois fois plus élevé que dans le secteur de l'horeca (14,5 euros) ou de celui des activités administratives (hors services publics) où il est affiché à 26,2 euros.