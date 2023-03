Evénement à Arlon: Un salon des brasseurs et du flipper avec des acteurs luxembourgeois

Événement à Arlon : Un salon des brasseurs et du flipper avec des acteurs luxembourgeois

ARLON - La province belge de Luxembourg et le Grand-Duché partagent un amour commun pour la bière. Ajoutez-y une trentaine de flippers et vous obtenez un salon insolite de deux jours, ce week-end, à deux pas de la frontière.

Un salon des brasseurs et du flipper... à deux pas de la frontière avec le Grand-Duché. «Et cela se passera au Hall Polyvalent d'Arlon en Belgique, le samedi 4 mars, de 14h à 22h, et le dimanche 5 mars, de 11h à 18h», nous précise un des organisateurs, Dimitri Criquelière, membre du Rotary Club d'Attert, Sûre et Semois. «Il y aura de quoi faire sur 2 000 m2 à disposition du public. On espère recevoir au moins 1 200 personnes sur le week-end».

Lors de cette quatrième édition de ce salon, l'organisation a voulu proposer une nouveauté. Le flipper va prendre ses quartiers aux côtés de la bière. «On cherchait une activité pour animer un peu le salon et pour amener un autre public», nous indique Dimitri Criquelière. «Le flipper se marie plutôt bien avec la bière et on attend beaucoup de monde autour de ce concept. On aura au moins 30 flippers et les gens pourront jouer gratuitement entre deux dégustations. Les passionnés du Luxembourg, de France et de Belgique pourront également trouver des exposants qui vendront des pièces détachées».

«Au profit d'œuvres sociales»

Avec une volonté également de mettre à l'honneur des brasseurs locaux, sans oublier le Grand-Duché. «On a quatorze brasseries de la province belge de Luxembourg», nous précise-t-on encore, «et on aura également une brasserie grand-ducale avec Wolff Brewing Co. Un partenariat a également été développé avec le musée national d'Art brassicole de Wiltz. Ils seront présents sur place à Arlon et ils animeront le salon avec des ateliers autour du houblon et de la dégustation».

Au niveau tarifaire, le droit d'entrée pour le salon est fixé à cinq euros. «Avec un verre de dégustation offert», confirme Dimitri Criquelière. «Il y aura également la possibilité de manger et de se restaurer sur le salon. On fonctionne avec des jetons vendus au prix de deux euros. Tous les bénéfices récoltés seront reversés au profit d'œuvres sociales, dont la Maison de Volaiville, un hébergement pour personnes handicapées, dans la commune de Fauvillers, toute proche également du Grand-Duché».