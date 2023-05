Un samedi au Luxembourg avec la maman et la sœur de Cristiano Ronaldo

1 / 15 27.05 Elma Aveiro (à g.), 50 ans, est une sœur aîné de CR7, devenue créatrice de mode. A ses côtés leur maman, Dolores. Les deux étaient de passage au Luxembourg. L'essentiel/Nicolas Chauty L'essentiel/Nicolas Chauty L'essentiel/Nicolas Chauty

Une soirée «fiesta et glamour». Dolores Aveiro avait annoncé la couleur dès son arrivée au Boos Beach Club de Bridel, samedi vers 21h15. Pour L'essentiel, la maman du footballeur star portugais Cristiano Ronaldo confiait ses premières impressions alors que devait débuter quelques instants plus tard le défilé de mode initié par un autre de ses enfants, sa fille Elma, qu'elle accompagnait pour l'occasion. Dolores Aveiro, 68 ans, effectuait d'ailleurs là son tout premier séjour au Luxembourg, où elle est arrivée jeudi matin depuis son île de Madère. Dolores et Elma étaient bien les deux personnes les plus attendues donc, samedi, parmi les 200 personnes triées sur le volet pour ce défilé au soleil couchant.

Elma Aveiro, tout juste 50 ans, est une sœur aînée de CR7, devenue créatrice de mode. Sous sa houlette, plusieurs designers, venus du Luxembourg et du Portugal, avaient aussi l'occasion de s'exprimer samedi soir pendant près d'une heure, leurs pièces mises en valeur par une dizaine de mannequins locaux issus du concours de Miss Tourisme Luxembourg. «C'est la première fois que j'assiste à ce genre de soirée. Evidemment que le fait qu'Elma et Dolores soient là a joué», confiait Ana dans le public, tenue chic oblige. Robes, bijoux, coiffures, maquillage... le défilé en extérieur voulait frapper fort, avec musique et cocktails pour l'habillage.

Marrakech, Rome, Luxembourg

L'événement se prépare depuis plusieurs mois, Elma Aveiro était déjà venue au Grand-Duché pour son activité à l'automne dernier. Marrakech, Rome, la Suisse, Luxembourg... elle enchaîne les dates et les galas pour un agenda presqu'aussi chargé que celui de son footballeur de frère. D'ailleurs, l'ombre de Cristiano n'est jamais très loin, un maillot dédicacé était à gagner samedi et la cuvée spéciale de champagne en son honneur, développée par Elma, trônait aussi en bonne place.

Mère et fille ont assisté ensemble à l'événement, joué le jeu des photos avec les convives et même accordé quelques mots à L'essentiel. «Les premiers retours sont très bons», confiait Elma Aveiro interrogée sur ses créations de mode. Selon le programme annoncé, elle et sa maman Dolores devaient repartir vers le Portugal ce dimanche.

