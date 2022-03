Un sans papier de Bruxelles tombe d’une grue

Un sans-papier qui participait au mouvement d'occupation de grues à Bruxelles pour obtenir un permis de séjour est tombé accidentellement de 10 mètres de haut dans la nuit de mercredi à jeudi.

L’homme est grièvement blessé. L'homme a chuté alors qu'il glissait le long d'un câble, ayant accepté de redescendre après six heures de négociations avec la police. Selon la RTBF, il a été hospitalisé et opéré d'urgence et ses jours ne seraient plus en danger.