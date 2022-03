Départ forcé du Luxembourg : Un sans-papiers sera expulsé en jet privé

LUXEMBOURG - Un avion privé sera spécialement affrété ce dimanche pour renvoyer chez lui un jeune Marocain sans papiers. Lors des précédentes tentatives d'expulsion, il avait réussi à s'échapper.

Les personnes en situation irrégulière sont envoyées au centre de rétention du Findel pendant six mois. Elles sont ensuite soit expulsées et renvoyées à leur pays d'origine, soit remises en liberté. (photo: Editpress)

«Le jeune homme a appris ce samedi qu'il serait renvoyé chez lui dimanche et qu'on l'escorterait en avion privé pour éviter qu'il ne s'échappe», raconte Nathalie Oberweis, militante associative. Effectivement, le jeune Marocain a par le passé déjoué plusieurs tentatives d'expulsion et a réussi à s'échapper alors qu'il était sensé monter à bord d'un avion de ligne à destination de Casablanca.

Un cas rare, mais pas unique

Le groupe de militants associatifs regrette surtout la manière de procéder, car samedi prochain, la personne en question aurait été autorisée à quitter le centre de rétention. Car le séjour au y est limité à six mois. Si pendant ce temps, toutes les tentatives de retour dans le pays natal ont échoué, les personnes sont remises en liberté et autorisées à circuler librement au Grand-Duché.

La politique de rétention pointée du doigt

«La pratique de retenir les personnes en situation irrégulière au Findel pendant six moins avant de les remettre en liberté est absolument dénuée de sens», souligne Serge Kollwelter, autre militant associatif. «À savoir qu'il ne s'agit pas de personnes qui ont commis un crime mais dont le seul défaut est de ne pas disposer de papiers». Faute d'avoir pu déterminer où les rapatrier, 30% des retenus sont relâchés dans la nature à l'issue de ces six mois. «Certains pays, tels l'Algérie par exemple, refusent que leurs citoyens ne leur soient retournés», détaille Serge Kollwelter.

«La situation du jeune qui sera expulsé dimanche est d'autant plus choquante si on tient compte du fait que le jeune homme a passé deux ans au centre de rétention. Comme il a échappé aux policiers à plusieurs reprises, les compteurs ont été remis à zéro, et le temps de rétention de six mois a été renouvelé», poursuit-il. Selon Nicolas Schmit, la personne en question aurait à plusieurs reprises été signalée à la police, notamment en raison de menaces verbales proférées à l'encontre du Grand-Duc.