Egypte : Un sarcophage de l’époque de Ramsès II dévoilé

L’Egypte a dévoilé lundi un sarcophage en granite rouge dans la nécropole de Saqqara au sud du Caire, la dernière d’une série de découvertes marquantes dans la région. Le site de Saqqara, situé à un peu plus de 15 kilomètres au sud des célèbres pyramides du plateau de Guizeh, est classé au patrimoine mondial de l’Unesco et est connu pour la célèbre pyramide à degrés du pharaon Djéser.

La découverte du sarcophage de Ptah-em-uya, «un haut fonctionnaire» sous Ramsès II, qui régna sur l’Egypte au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, a été effectuée par une équipe d’archéologues égyptiens de l’Université du Caire, selon un communiqué du ministère du Tourisme et des Antiquités. Issu de la noblesse, Ptah-em-uya était «secrétaire royal, surveillant en chef du bétail et chef de la trésorerie du Ramasseum», mémorial édifié à la gloire de Ramsès II à Thèbes, l’actuelle Louxor. Il était également «responsable des offrandes à l’ensemble des dieux de Haute et Basse Egypte», a indiqué Mostafa Waziri, directeur du Conseil suprême des Antiquités.