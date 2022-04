Tendances mode: Un saut dans le passé pour cet été

Pour cette saison, on va voir la vie… en couleurs vives. Les pièces colorées s'invitent dans notre dressing. Jaune citron, bleu électrique ou vert pomme, il y en aura pour tous les goûts. De quoi redonner du peps à votre style, qu'il soit masculin ou féminin. A noter que les couleurs pastel ne quittent pas notre garde-robe. Elles resteront à la mode encore cette année, comme le motif tie and dye. D’ailleurs la couleur de l’année, selon l’Institut Pantone, spécialiste américain de la couleur, est «Veri Peri», un bleu pétillant avec des sous-teintes de violet et rouge.

Parmi les grands retours de cet été, on retrouve le color block, le fait d’associer plusieurs pièces colorées. Cette tendance des années 2000 sera donc «so 2022». Pour ceux qui préfèrent la sobriété, on mise sur le duo noir et blanc: toujours efficace.

Adorée déjà à l’époque, la mini-jupe est le must-have de cette saison estivale. Le vêtement le plus en vogue des années 2000 a été mis en avant à plusieurs reprises à la Fashion Week, et remis au goût du jour. Miu Miu la porte avec une ceinture, quand Chanel l'imagine plutôt avec un blazer droit assorti.

Tant pour les hommes que les femmes, le bermuda continue son épopée cette année aussi. Il se portera tant de façon romantique, avec une blouse évasée ou en version streetwear avec t-shirts et baskets. Après la mini-jupe, dites à nouveau bonjour au pantalon taille basse, aux sandales à petits talons et à brides, et au velours... Vos vêtements laissés au placard durant une dizaine d'années redeviennent stylés.

Le blazer reste toujours d’actualité avec, cette fois, jupe ou short assortis. Et pas besoin de couvrir le haut, dévoiler ses dessous c’est tendance. Une idée audacieuse est de troquer son bon vieux t-shirt contre son haut de maillot de bain, comme chez Coperni. La veste de bureau reste tout aussi chic du côté de la gente masculine.