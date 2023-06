Trafic ferroviaire: Un train toutes les 10 minutes sur la ligne Metz-Luxembourg?

Le défi est important, tant les déboires des usagers sur la ligne Nancy-Metz-Thionville-Luxembourg n'ont cessé de s'accumuler au cours des derniers mois. Des difficultés dues en grande partie «à l'impact des grèves, des causes externes que l'on subit», déplore M. Leroy, tout en se montrant optimiste pour l'avenir.

Une mise aux normes de sécurité indispensable

Si les voyageurs ne constateront pas d'amélioration spectaculaire à partir de la rentrée prochaine, le travail de fond se poursuit et portera ses premiers fruits entre l'année prochaine et 2025, avec l'arrivée des nouveaux trains plus longs cédés par la région Normandie. «Un saut qualitatif» pour les usagers, promet le président du Grand Est.