Sportifs dopés : Un scandale de dopage secoue le sport autrichien

Plusieurs athlètes, dont deux cyclistes autrichiens, sont tombés depuis la semaine dernière, dans une affaire de dopage. Certains sont passés aux aveux.

Un deuxième coureur cycliste autrichien a admis s'être dopé, selon la presse locale lundi, et le scandale s'étend après les arrestations de six athlètes, la semaine passée, dans le cadre d'une enquête sur un réseau international de dopage. Les polices autrichienne et allemande avaient mené une série d'arrestations mercredi dernier à la suite du démantèlement d'un réseau de dopage basé à Erfurt, en Allemagne, et dirigé par un médecin allemand de 40 ans, Mark S.