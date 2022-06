Scandale aux États-Unis : Un SDF se noie sans que la police n'intervienne

Un sans-abri s'est noyé sous les yeux de policiers qui refusaient d'intervenir, selon des images et une transcription rendues publiques lundi, par les autorités.

Après quelques minutes, Sean Bickings enjambe la balustrade qui le sépare du lac et descend vers la surface de l'eau. Les agents lui indiquent qu'il n'a pas le droit de se baigner dans le lac mais le trentenaire se met tout de même à nager vers une zone sous un pont. Les images s'interrompent alors, la ville jugeant le reste de la vidéo trop «sensible», fournissant alors une transcription des propos tenus.

«Vous m'entendez?»

«Qu'est-ce que tu vas faire maintenant?», lui demande un agent. «Je vais me noyer. Je vais me noyer», indique Sean Bickings, selon la retranscription. «Mais non», répond l'agent. Un deuxième policier demande alors à l'homme en détresse de nager jusqu'au pylône du pont et de s'y accrocher. «Je ne peux pas, je ne peux pas», indique Sean Bickings. «OK, je ne vais pas sauter après toi», lance le deuxième agent.