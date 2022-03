En France – Un SDF tue un vieil homme et dévore son coeur

En France : Un SDF tue un vieil homme et dévore son cœur

Un SDF disant entendre des voix a tué un homme âgé de 90 ans avant d'arracher sa langue et son cœur pour les manger, dans le sud de la France, selon les enquêteurs qui évoquent un «délire mystique».

Toujours selon ses déclarations, il a mis le feu au corps pour faire cuire le coeur et la langue, a indiqué une source proche de l'enquête présente sur les lieux et décrivant une scène «pas belle à voir». Les enquêteurs ont découvert sur place le cadavre calciné de la victime, une plaie visible au côté et un morceau de viande cuite, «qui pourrait être la langue» selon le procureur, dans une assiette, ainsi que des haricots dans le réfrigérateur. Les constatations «permettent de dire qu'il y a une plaie au coeur; c'est sûr qu'il a tenté d'extraire le coeur, est-ce qu'il l'a fait ou pas (...), il n'y a que l'autopsie qui le dira», a dit vendredi le procureur de Tarbes (préfecture du département), Mme Chantal Firmigier-Michel. Il devrait être interné d'office à cause de son état mental, a indiqué le procureur. L'expertise psychiatrique a révélé «des mécanismes délirants» et «une abolition des facultés mentales», selon Chantal Firmigier-Michel, précisant qu'il était en plein «délire mystique» au moment des faits.