Grossesse insolite : Un second homme enceint va accoucher en février

Un couple de transsexuels attend un enfant après une insémination artificielle réalisée grâce au sperme d’un de leurs amis.

Les deux hommes sont nés femmes et ont tous les deux suivi une chirurgie pour changer de sexe. Scott s’appelait autrefois Jessica. Il a réalisé qu’il voulait être un homme au début de sa puberté, à 11 ans. «Quand je l’ai dit à ma famille, ils ont pensé que j’étais fou, mais ils ont compris au fur et à mesure que j’étais sérieux et m’ont permis de commencer à prendre des hormones à 16 ans», a déclaré Scott au Daily Mail. Ses parents, compréhensifs, lui ont offert sa mammectomie, l’ablation des seins, qui a coûté plus de 5000 euros. Pour le reste, il a encore des attributs génitaux féminins. Scott, 30 ans, est légalement marié à Thomas parce qu’il a encore un certificat de naissance «féminin».