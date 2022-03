Au Japon : Un séisme au large de Fukushima

Un séisme de magnitude 5,8 s'est produit lundi matin au large de la préfecture de Fukushima, faiblement ressenti à Tokyo et ne présentant pas de risque de tsunami, a indiqué l'Agence de météo japonaise.

Depuis quelques semaines, les forts séismes sont relativement fréquents dans le nord-est de l'archipel déjà dévasté le 11 mars 2011 par un tremblement de terre de magnitude 9 au large, suivi d'un gigantesque tsunami qui a directement tué plus de 18 000 personnes. Le Japon est situé au confluent de quatre plaques tectoniques et enregistre chaque année plus de 20% des tremblements de terre les plus puissants recensés sur la planète.