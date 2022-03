Indonésie : Un séisme de magnitude 6,2 touche Sumatra

Aucune alerte au tsunami n’a été lancée, et aucune victime ni dégât n’ont été signalés dans un premier temps, mais la secousse a été ressentie dans les provinces voisines de Riau et de Sumatra Nord et jusqu’en Malaisie et à Singapour.