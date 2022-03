Dans le Xinjiang : Un séisme de magnitude 6,4 frappe la Chine

Un tremblement de terre a frappé vendredi le Xinjiang, dans l'ouest de la Chine, faisant au moins trois morts selon les autorités locales.

Le séisme s'est produit à 9h07, heure locale (03h07 au Luxembourg) à 164 kilomètres au nord-ouest de la ville de Hotan et à 131 km au sud-est de Shache, et à une profondeur de 20 km, a précisé l'Institut américain de géophysique (USGS). Ce dernier avait dans un premier temps annoncé une secousse de magnitude 6,1 avant de réviser en hausse son estimation. La secousse est survenue à la lisière du désert du Taklamakan, une vaste étendue inhabitée.

La Chine est régulièrement frappée par des tremblements de terre, en particulier dans les provinces du Yunnan et du Sichuan, régions montagneuses du sud-ouest du pays. En octobre dernier, un séisme de magnitude 6 (selon l'USGS) survenu au Yunnan, dans une zone frontalière du Laos et de la Birmanie, avait fait des centaines de blessés. Le Yunnan avait par ailleurs été endeuillé en août 2014 par un séisme de magnitude 6,1 dans lequel environ 600 personnes avaient trouvé la mort. De son côté, le Sichuan, l'une des provinces les plus peuplées de Chine, a connu en mai 2008 un tremblement de terre dévastateur de magnitude 7,9, qui avait fait plus de 80 000 morts et disparus.